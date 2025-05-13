Какие свадьбы отмечаются в разные годы совместной жизни и какой подарок преподнести супругам

Что дарить: в этом возрасте супруги особенно ценят подарки, в которые вложена частичка души. Это могут быть презенты, сделанные своими руками. Постарайтесь выполнить желания юбиляров и преподнесите им то, о чем они давно мечтали. Если в семье принято дарить на годовщину свадьбы украшения, присмотритесь к моделям с самоцветами, а также к горному хрусталю и циркону.