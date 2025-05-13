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Губернатор Самарской области Федорищев формирует новый градостроительный совет

Правительство Самарской области предложило создать единый градостроительный совет, заменяющий старый, давно не работающий орган.

Правительство Самарской области предложило создать единый градостроительный совет, заменяющий старый, давно не работающий орган.

Совет займется формированием общей градостроительной стратегии, комплексным подходом к развитию городов, координацией ведомств и защитой культурного наследия.

Среди функций — согласование проектов застройки, схем пространственного планирования, дизайн-решений исторических зон и крупных строительных инициатив.

Возглавит совет губернатор Вячеслав Федорищев, заместителями станут замглавы администрации и ключевые чиновники.

Новый совет планируют задействовать для обсуждения масштабных проектов, например, строительство высоток на территории бывшего завода ГПЗ-4, сообщил портал «Волга Ньюс».

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