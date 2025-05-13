Губернатор Самарской области Федорищев формирует новый градостроительный совет

Правительство Самарской области предложило создать единый градостроительный совет, заменяющий старый, давно не работающий орган.
Совет займется формированием общей градостроительной стратегии, комплексным подходом к развитию городов, координацией ведомств и защитой культурного наследия.
Среди функций — согласование проектов застройки, схем пространственного планирования, дизайн-решений исторических зон и крупных строительных инициатив.
Возглавит совет губернатор Вячеслав Федорищев, заместителями станут замглавы администрации и ключевые чиновники.
Новый совет планируют задействовать для обсуждения масштабных проектов, например, строительство высоток на территории бывшего завода ГПЗ-4, сообщил портал «Волга Ньюс».
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