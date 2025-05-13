Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества

«Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство — это мощная основа для развития страны и консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы, уважаемые коллеги, вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа», — сказал глава государства, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.