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Путин назвал культурное достояние основанием для консолидации общества

Путин назвал творческое богатство мощным основанием для консолидации общества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Культурное достояние и творческое богатство являются мощным основанием для консолидации общества России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Культурное достояние, духовная идентичность, творческое богатство — это мощная основа для развития страны и консолидации общества. Поддерживая самые разные проекты в сфере культуры, вы, уважаемые коллеги, вносите большой вклад в укрепление единства нашего народа», — сказал глава государства, обращаясь к членам попечительского совета Большого и Мариинского театров.