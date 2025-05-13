Раскрыт механизм, позволяющий бабочкам «зависать» в воздухе

Проведенные ими расчеты указали на то, что обе пары крыльев вырабатывают два разных набора вихрей, характер взаимодействий которых друг с другом зависит от того, в какую сторону и каким образом наклонено тело бабочки. В частности, при зависании над цветком они наклоняют его под углом в 90 градусов по отношению к горизонту, что уравновешивает порождаемые крыльями силы и позволяет насекомому парить на месте, совершая относительно небольшое число взмахов крыльями.