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На Кубани трое пьяных мужчин угрожали девушкам-подросткам на отказ познакомиться

Следователи проводят проверку после угроз девушкам в Краснодарском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Абинском районе Краснодарского края возбуждено уголовное дело после пьяного скандала с угрозами подросткам. Трое мужчин оказались за решеткой после неудачной попытки познакомиться. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.

Согласно опубликованным данным, 9 мая в поселке Ахтырском компания из трех пьяных мужчин (19, 20 и 21 года) пыталась познакомиться со школьницами. Получив отказ, они достали нож и начали угрожать. Подростки обратились в полицию. Позже правоохранители задержали всех нарушителей. Мужчин отправили в СИЗО.

Следственное управление СК по Краснодарскому краю начало проверку. Руководитель краевого СК Александр Маслов лично контролирует ход расследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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