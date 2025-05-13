На Кубани трое пьяных мужчин угрожали девушкам-подросткам на отказ познакомиться

Согласно опубликованным данным, 9 мая в поселке Ахтырском компания из трех пьяных мужчин (19, 20 и 21 года) пыталась познакомиться со школьницами. Получив отказ, они достали нож и начали угрожать. Подростки обратились в полицию. Позже правоохранители задержали всех нарушителей. Мужчин отправили в СИЗО.