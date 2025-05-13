Черемша не чемерица: какие опасные растения можно перепутать со съедобными

— Черно-сизая ягода с белесым восковым налетом, которая, на первый взгляд, похожа на чернику и голубику, может оказаться вороньим глазом. В этих плодах содержатся вещества, оказывающие нейротоксическое действие. Человека при встрече с этим растением должно насторожить то, что вороний глаз растет в траве, а голубика и черника — на кустарниках, — подчеркнул Воробьев.