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Мининформации: предупреждение вынесено учредителю белорусского «Первого музыкального канала»

Мининформации вынесло предупреждение белорусскому «Первому музыкальному каналу».

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации вынесено предупреждение учредителю белорусской телепрограммы «Первый музыкальный канал».

Поводом стало невыполнение учредителем телепрограммы требований, установленных законодательством о средствах массовой информации.

Кстати, Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске (здесь все подробности).

Мы писали, что губернатор Гродненской области Юрий Караев сказал, кто оплатил концерт Полины Гагариной в Гродно: «Мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли» (здесь подробнее об этом).

А между тем певица Наташа Королева отметила 24 года совместной жизни с выходцем из Беларуси Тарзаном: «Мы вместе уже 24 года, а кажется, только вчера познакомились» (все подробности здесь).