Мининформации: предупреждение вынесено учредителю белорусского «Первого музыкального канала»

Министерство информации вынесено предупреждение учредителю белорусской телепрограммы «Первый музыкальный канал».
Поводом стало невыполнение учредителем телепрограммы требований, установленных законодательством о средствах массовой информации.
Кстати, Мингорисполком назвал даты последних звонков и выпускных 2025 в Минске (здесь все подробности).
Мы писали, что губернатор Гродненской области Юрий Караев сказал, кто оплатил концерт Полины Гагариной в Гродно: «Мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли» (здесь подробнее об этом).
А между тем певица Наташа Королева отметила 24 года совместной жизни с выходцем из Беларуси Тарзаном: «Мы вместе уже 24 года, а кажется, только вчера познакомились» (все подробности здесь).