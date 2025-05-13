В Ростовской области без вести пропал 45-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Владимир Кузнецов проживает в Таганроге. Последний раз его видели 16 марта. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении двух месяцев правоохранители и волонтеры разыскивают пропавшего мужчину.
Рост пропавшего — около 180 сантиметров. У него нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Во что был одет пропавший — неизвестно.
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