В Ростовской области без вести пропал 45-летний мужчина

Владимир Кузнецов проживает в Таганроге. Последний раз его видели 16 марта. С того дня информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении двух месяцев правоохранители и волонтеры разыскивают пропавшего мужчину.