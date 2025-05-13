На Дону выявили два случая заражения опасной Крымской геморрагической лихорадкой

В Ростовской области зафиксированы два случая заражения опасной Крымской геморрагической лихорадкой. Об этом предупредили в региональном Роспотребнадзоре.
Согласно опубликованным данным, случаи зафиксированы в Дубовском и Песчанокопском районах. С начала года за медпомощью после укусов клещей обратились 1505 человек, из которых 645 пострадавших — это дети до 14 лет.
При укусе нужно немедленно обратиться в травмпункт. Если нет возможности — аккуратно извлечь клеща пинцетом или специальным устройством, обязательно отправить паразита на анализ.
Клеща нужно удалять как можно быстрее, но лучше доверить это профессионалам.
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