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Когда хотите — тогда и будет: Школы Молдовы сами выберут дату окончания учебного года — 30 или 31 мая

Окончательная дата будет определена каждой школой индивидуально.

Источник: Комсомольская правда

Школы Молдовы сами выберут дату окончания учебного года — 30 или 31 мая.

Министерство образования и исследований Республики Молдова предоставило школам право самостоятельно определить дату завершения учебного года 2024−2025. Торжественные мероприятия по случаю окончания учебы могут быть проведены либо 30, либо 31 мая 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее решение было принято в рамках стремления к большей гибкости и автономии учебных заведений. В документе отмечается, что школы, выбравшие 30 мая, смогут организовать праздничное мероприятие сразу после окончания последнего учебного дня.

Окончательная дата будет определена каждой школой индивидуально после консультаций с представителями школьного сообщества — учащимися, родителями и преподавателями. Такой подход, по мнению министерства, позволит организовать мероприятия максимально эффективно, с учетом специфики каждой образовательной организации.

Ведомство также подчеркнуло, что продолжает придерживаться принципов гибкого, ответственного и открытого управления в сфере образования.