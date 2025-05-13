Когда хотите — тогда и будет: Школы Молдовы сами выберут дату окончания учебного года — 30 или 31 мая

Школы Молдовы сами выберут дату окончания учебного года — 30 или 31 мая.
Министерство образования и исследований Республики Молдова предоставило школам право самостоятельно определить дату завершения учебного года 2024−2025. Торжественные мероприятия по случаю окончания учебы могут быть проведены либо 30, либо 31 мая 2025 года, сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующее решение было принято в рамках стремления к большей гибкости и автономии учебных заведений. В документе отмечается, что школы, выбравшие 30 мая, смогут организовать праздничное мероприятие сразу после окончания последнего учебного дня.
Окончательная дата будет определена каждой школой индивидуально после консультаций с представителями школьного сообщества — учащимися, родителями и преподавателями. Такой подход, по мнению министерства, позволит организовать мероприятия максимально эффективно, с учетом специфики каждой образовательной организации.
Ведомство также подчеркнуло, что продолжает придерживаться принципов гибкого, ответственного и открытого управления в сфере образования.