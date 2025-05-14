В Перми предложили переименовать площадь Карла Маркса

На заседании городского комитета по топонимике планируют обсудить идею изменить название площади Карла Маркса. Поступило предложение присвоить площади новое имя — площадь Трудовой доблести. Соответствующий документ размещен на официальном сайте администрации Перми.
Напомним, в 2020 году указом президента России Владимира Путина Перми было присвоено звание «Город трудовой доблести». Это почетное звание получают города, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойную работу промышленных предприятий и проявляя трудовой героизм.
26 октября 2023 года на площади Карла Маркса торжественно открыли памятную стелу «Пермь — город трудовой доблести». Мемориальный комплекс включает в себя амфитеатр, стену с мозаикой и саму стелу высотой около 26 метров. Стеклянные и мозаичные элементы на боковых сторонах конструкции изображают сцены и фотографии, отражающие участие города в войне. Среди них — копия известного снимка юного рабочего Вали Кусакина, который трудится у станка, стоя на ящике.
А 20 апреля 2025 года на здании, расположенном на площади, загорелась красным светом надпись «Пермь — город трудовой доблести».