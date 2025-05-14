В Перми предложили переименовать площадь Карла Маркса

26 октября 2023 года на площади Карла Маркса торжественно открыли памятную стелу «Пермь — город трудовой доблести». Мемориальный комплекс включает в себя амфитеатр, стену с мозаикой и саму стелу высотой около 26 метров. Стеклянные и мозаичные элементы на боковых сторонах конструкции изображают сцены и фотографии, отражающие участие города в войне. Среди них — копия известного снимка юного рабочего Вали Кусакина, который трудится у станка, стоя на ящике.