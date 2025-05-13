Путин назвал Большой и Мариинский театры символами России

Российский лидер Владимир Путин назвал Мариинский и Большой театры гордостью России и двумя её мощными символами. Во вторник, 13 мая, президент провел встречу с членами попечительских советов театров.
«Без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства», — отметил Путин.
По его словам, важно детально видеть перспективы развития этих театров.
Государственный академический Большой театр был основан в 1776 году. Он является крупнейшим и старейшим в стране и одним из самых значительных в мире театров балета и оперы.
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