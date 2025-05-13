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Путин назвал Большой и Мариинский театры символами России

Президент России Владимир Путин назвал Мариинский и Большой и театры гордостью страны.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин назвал Мариинский и Большой театры гордостью России и двумя её мощными символами. Во вторник, 13 мая, президент провел встречу с членами попечительских советов театров.

«Без всякого преувеличения, это наша гордость, воплощение великой русской культуры и мировые центры музыкального искусства», — отметил Путин.

По его словам, важно детально видеть перспективы развития этих театров.

Государственный академический Большой театр был основан в 1776 году. Он является крупнейшим и старейшим в стране и одним из самых значительных в мире театров балета и оперы.

Ранее Владимир Путин объяснил, что означает улыбка председателя Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.