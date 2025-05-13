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86 тыс. жителей Самары проголосовали за объекты, которые благоустроят в 2026 году

Более 86 тысяч самарцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Комфортная городская среда».

Более 86 тысяч самарцев приняли участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Комфортная городская среда».

Мэр Самары Иван Носков подчеркнул важность проекта, который помогает создавать удобные спортивные площадки, игровые зоны и культурные пространства, отражающие пожелания самих горожан.

Наиболее популярны среди участников голосования парк Щорса, парк «Воронежские озера» и сквер «Искра», сообщает «Самарская газета».

Голоса принимаются до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Если победит парк «Воронежские озера», там появятся новые прогулочные зоны, велосипедные дорожки, спортплощадки и зона для выгула собак.

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