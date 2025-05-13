86 тыс. жителей Самары проголосовали за объекты, которые благоустроят в 2026 году

Голоса принимаются до 12 июня на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Если победит парк «Воронежские озера», там появятся новые прогулочные зоны, велосипедные дорожки, спортплощадки и зона для выгула собак.