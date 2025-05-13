Телеканал BBC со ссылкой на интервью с бывшими сотрудниками британской спецслужбы Special Air Service (SAS) сообщил о многочисленных фактах убийств безоружных мирных жителей, включая детей. Также имеются свидетельства о казнях пленных и спящих людей со стороны бойцов спецназа в Ираке и Афганистане.
По данным телеканала, бывшие военнослужащие Великобритании нарушили многолетнее молчание и дали показания программе BBC Panorama. Они рассказали о военных преступлениях, совершённых их коллегами, впервые выступив с такими заявлениями публично. Ветераны сообщили, что бойцы SAS неоднократно расстреливали заключённых в наручниках, в том числе несовершеннолетних, а также убивали людей во сне.
Один из экс-бойцов рассказал, что видел, как спецназовцы надели наручники на маленького ребёнка и застрелили его. По его словам, такие действия стали «частью повседневной практики».
Ещё один собеседник отметил, что в отрядах сложился «менталитет стаи», где царило «варварское» поведение и проявлялись «психопатические черты». Бойцы чувствовали себя безнаказанными, а некоторые вели учёт своих жертв. Один из них за 6 месяцев службы убил десятки человек.
В ходе одного из инцидентов военнослужащий якобы помешал своим сослуживцам застрелить раненого афганца и прикончил его самостоятельно, перерезав горло ножом.
Ещё один случай касается операции в Ираке, когда был убит человек, не представлявший никакой угрозы — он не был вооружён. По словам очевидца, это было «позорно» и противоречило профессиональным стандартам. При этом данный факт так и не получил должного расследования. После этого отряд был переведён в Афганистан, а командование знало о произошедшем.
Как утверждают источники, подобные инциденты были широко известны среди личного состава SAS, включая высшее руководство. Более того, имело место «скрытое одобрение» таких действий.
Сведения о проведённых операциях часто фальсифицировались: после массовых расстрелов рядом с телами подбрасывали оружие, чтобы создать видимость вооружённого сопротивления. В некоторых отчётах указывалось, что люди погибли в перестрелке, хотя на самом деле получили по нескольку пуль в голову.
BBC также установила, что вопросы по поводу поведения британского спецназа неоднократно поднимались президентом Афганистана Хамидом Карзаем в разговорах с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Однако представитель Кэмерона заявил, что замечания Карзая касались «сил НАТО в целом».
Ранее сообщалось, что спецподразделения Великобритании были приведены в состояние готовности для возможного участия в миротворческой миссии на Украине.