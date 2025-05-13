BBC: британский спецназ в Афганистане убивал мирных жителей и детей

Ещё один случай касается операции в Ираке, когда был убит человек, не представлявший никакой угрозы — он не был вооружён. По словам очевидца, это было «позорно» и противоречило профессиональным стандартам. При этом данный факт так и не получил должного расследования. После этого отряд был переведён в Афганистан, а командование знало о произошедшем.