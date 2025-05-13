Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 14 мая

Нельзя лениться и откладывать дела — считалось, что тот, кто бездельничает в этот день, весь год проведёт в бедности. Не стоит ссориться и сквернословить — пророк Иеремия почитался как кроткий святой, и конфликты в его день могли навлечь неприятности. Не рекомендуется давать в долг зерно или инструменты — иначе урожай может «уйти» к другим. Запрещалось оставлять поле незасеянным — если земля пустовала, верили, что следующий год будет голодным. Нельзя было отказывать в помощи нуждающимся — это считалось большим грехом.