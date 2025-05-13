Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 14 мая

Какой сегодня день по народному календарю. Чем он примечателен?
14 мая в народном календаре носит название Еремей Запашник (или Еремей Запрягальник). Этот день посвящён памяти пророка Иеремии, которого на Руси почитали как покровителя земледельцев.
Считалось, что с 14 мая начинается настоящая весенняя пахота, а все предыдущие дни были лишь подготовкой. В народе говорили: «Еремей — про посевы разумей», подчёркивая важность этого дня для сельскохозяйственных работ. Также верили, что святой Еремей помогает запрягать лошадей, поэтому крестьяне особо молились ему перед началом полевых работ. В некоторых регионах этот день называли «яремником», связывая его с ярмом — символом труда и покорности судьбе.
Примета гласила: «На Еремея и ленивая соха в поле выезжает», означая, что даже те, кто откладывал работу, теперь выходили в поле.
Что делали на Руси в этот день?
14 мая был важным днём для крестьян, и многие традиции этого дня связаны с земледелием и домашними делами.
Начинали активную пахоту и посев — считалось, что если к этому времени не приступить к работе, урожай будет скудным. Освящали семена — перед посевом их несли в церковь, чтобы получить благословение. Занимались ремонтом инвентаря — проверяли плуги, бороны, телеги, чтобы ничего не сломалось в разгар работ. Выгоняли скот на пастбища — к этому времени трава уже достаточно подрастала, и животные могли пастись без риска замерзнуть. Готовили обрядовую пищу — пекли хлеб и караваи, часть которых отдавали нищим или оставляли в церкви.
Чего не стоит делать в этот день, 14 мая?
Как и любой значимый день в народном календаре, 14 мая имеет свои запреты, связанные с поверьями и традициями.
Нельзя лениться и откладывать дела — считалось, что тот, кто бездельничает в этот день, весь год проведёт в бедности. Не стоит ссориться и сквернословить — пророк Иеремия почитался как кроткий святой, и конфликты в его день могли навлечь неприятности. Не рекомендуется давать в долг зерно или инструменты — иначе урожай может «уйти» к другим. Запрещалось оставлять поле незасеянным — если земля пустовала, верили, что следующий год будет голодным. Нельзя было отказывать в помощи нуждающимся — это считалось большим грехом.
Также в этот день старались не начинать путешествий — верили, что дорога будет трудной.
Приметы погоды на 14 мая.
Народные наблюдения за природой в этот день помогали предсказать будущую погоду и урожай.
Если восход ясный и безоблачный — лето будет тёплым и сухим. Дождь на Еремея — к обильному урожаю ржи. Если кукушка громко кукует — скоро установится стабильное тепло. Сильный ветер — предвещает ненастное лето. Если листья на берёзе уже большие — урожай будет хорошим. Много майских жуков — к засухе.
Говорили: «На Еремея по погоде — и всё лето таково», поэтому крестьяне внимательно следили за приметами, чтобы подготовиться к сезону.
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