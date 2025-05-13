У больных водителей будут аннулировать права

Еще одним из ключевых нововведений станет перевод медицинских справок в электронный формат. Это позволит упростить процесс верификации документов и избавит водителей от необходимости предъявлять бумажные справки в ГИБДД. Вся информация о здоровье водителей будет храниться в единой базе данных Минздрава, доступ к которой будет иметь Госавтоинспекция.