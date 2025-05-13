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«Будут кстати»: Путин шуткой ответил на применение кроватей от «российской IKEA» после тестирования блинов и вина

Владимир Путин пошутил про применение кроватей от российской IKEA.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин пошутил про применение кроватей от «российской IKEA», которая могла бы пригодится после тестирования продукции от фирм «Теремок» и «Абрау-Дюрсо» — блинов и вина, соответственно.

Речь идет о российской компании Hoff, которую в ходе встречи «Деловой России» глава организации Алексей Репик назвал «российской IKEA», подчеркнув распространенность продукции в домах россиян. До этого руководители «Теремка» и «Абрау-Дюрсо» пригласили Путина посетить производства, на что президент дал положительный ответ.

«Они нам будут кстати, ваши кровати, после блинов и продукции “Абрау-Дюрсо”, — с улыбкой отметил президент, говоря про компанию Hoff.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин на полях встречи организации «Деловая Россия» одной русской поговоркой охарактеризовал просадку в экономике стран Европы.