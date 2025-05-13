Экономист Мосягин предупредил россиян о резком росте цен на черешню и персики

В случае дефицита на российском рынке черешня и персики могут подорожать на 30−50 процентов. Об этом заявил преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.
Мосягин сообщил, что в 2023 году дефицит черешни вызвал рост цен до 600−800 рублей за килограмм, что вдвое превышает средний уровень. Если в 2025 году урожай составит лишь 60 процентов от нормы, стоимость может достигнуть 700−900 рублей за килограмм.
Эксперт отметил, что импорт черешни и персиков из Турции или Ирана поможет смягчить дефицит, но повысит цену из-за логистики и пошлин, которые увеличат закупочную стоимость на 20−30 процентов.
По его мнению, ключевым фактором стабилизации цен является внедрение морозоустойчивых сортов и технологий, таких как дождевание для защиты почек. Однако пока эти методы применяются точечно: только 15 процентов садов в Южном федеральном округе используют современные способы защиты. Мосягин подчеркнул, что без системных инвестиций дефицит и ценовая нестабильность станут постоянными проблемами для теплолюбивых культур.
— Вероятность дефицита персиков и черешни в 2025 году остается высокой из-за долгосрочных последствий климатических аномалий. Цены на персики и черешню в 2025 году могут вырасти на 35−50 процентов относительно докризисных значений, — отметил Илья Мосягин в разговоре с «Газетой.Ru».
Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, какие продукты подорожают в России в мае.
Поход за продуктами — обычное занятие, которому, кажется, не нужно учиться. Однако, чтобы рационально распоряжаться бюджетом, необходимо делать это ответственно. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева назвала главные ошибки россиян при походе в магазин.