Экономист Мосягин предупредил россиян о резком росте цен на черешню и персики

По его мнению, ключевым фактором стабилизации цен является внедрение морозоустойчивых сортов и технологий, таких как дождевание для защиты почек. Однако пока эти методы применяются точечно: только 15 процентов садов в Южном федеральном округе используют современные способы защиты. Мосягин подчеркнул, что без системных инвестиций дефицит и ценовая нестабильность станут постоянными проблемами для теплолюбивых культур.