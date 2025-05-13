В Польше опровергли слова Келлога о намерении отправить войска на Украину

Он подчеркнул, что союзники Варшавы, которые встречаются на разных уровнях в рамках «коалиции желающих» поддержки Украины, «прекрасно понимают, какую роль должна играть Польша», замечают и ценят ее. В ответ на вопрос о том, может ли такая форма заявления Кита Келлога стать косвенным давлением на Польшу, польский министр заявил, что ни он, ни министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, ни другие чиновники «не получали никаких предложений по этому вопросу», передает PAP и РИА Новости.