В Польше опровергли слова Келлога о намерении отправить войска на Украину

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 мая, заявил, что правительство страны не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину. Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога относительно отправки польских солдат для участия в миссии по стабилизации ситуации на Украине.
— Наша позиция ясна: Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину. С самого начала мы указывали на свою роль как центра логистической и инфраструктурной поддержки такой миссии, — высказался Косиняк-Камыш.
Он подчеркнул, что союзники Варшавы, которые встречаются на разных уровнях в рамках «коалиции желающих» поддержки Украины, «прекрасно понимают, какую роль должна играть Польша», замечают и ценят ее. В ответ на вопрос о том, может ли такая форма заявления Кита Келлога стать косвенным давлением на Польшу, польский министр заявил, что ни он, ни министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, ни другие чиновники «не получали никаких предложений по этому вопросу», передает PAP и РИА Новости.
13 мая Кит Келлог заявил, что в контексте урегулирования украинского кризиса США обсуждает с европейскими столицами развертывание миротворческих контингентов на территории Украины к западу от Днепра. Чиновник уточнил, что речь идет прежде всего о французских, британских, немецких и польских войсках.