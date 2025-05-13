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Врач Ивановская призвала отказаться от ношения линз в период аллергии

Офтальмолог отметила, что контактные линзы сдерживают в глазах чужеродные микроэлементы и бактерии.

Источник: Аргументы и факты

Следует отказаться от использования контактных линз при воспалении глаз, поскольку линзы сдерживают в глазах чужеродные микроэлементы и бактерии, предупредила врач-офтальмолог Наталья Ивановская.

В беседе с НСН она напомнила, что линза является инородным телом в глазу.

«Категорически нельзя носить контактные линзы, когда есть какое-то воспаление в глазах. Линза — инородное тело в глазу. Она сама по себе сдерживает все эти чужеродные микроэлементы и бактерии», — сказала врач.

Ивановская отметила, что от линз стоит отказаться при аллергии или воспалении.

Ранее офтальмолог Игорь Попов рассказал, кому может навредить лазерная коррекция зрения.

Некоторые пациенты после процедуры могут сталкиваться с так называемым гало-эффектом — появлением световых ореолов и бликов при взгляде на источники яркого света.