Врач Ивановская призвала отказаться от ношения линз в период аллергии

Следует отказаться от использования контактных линз при воспалении глаз, поскольку линзы сдерживают в глазах чужеродные микроэлементы и бактерии, предупредила врач-офтальмолог Наталья Ивановская.
В беседе с НСН она напомнила, что линза является инородным телом в глазу.
«Категорически нельзя носить контактные линзы, когда есть какое-то воспаление в глазах. Линза — инородное тело в глазу. Она сама по себе сдерживает все эти чужеродные микроэлементы и бактерии», — сказала врач.
Ивановская отметила, что от линз стоит отказаться при аллергии или воспалении.
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Некоторые пациенты после процедуры могут сталкиваться с так называемым гало-эффектом — появлением световых ореолов и бликов при взгляде на источники яркого света.