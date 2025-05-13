После съемок торжеств в честь Дня Победы в Приднестровье британского фотографа Дина О’Брайена задержали на три часа в аэропорту Кишинева. Об этом информирует агентство «Новости Приднестровья».
«Они отняли мой чемодан, который уже загрузили в самолет, полностью меня обыскали, а после еще изъяли мой смартфон. Думаю, будет справедливо сказать, что теперь я не смогу вернуться», — рассказал о ситуации агентству британский журналист.
О’Брайен отметил, что сейчас сотрудники СМИ переживают непростые времена из-за действий коллективного Запада. По его словам, Молдавия уже давно осуществляет строгий контроль над тем, что журналисты публикуют и сообщают.
Ранее стало известно, что Европарламент инициировал расследование по поводу визита группы депутатов в Москву на парад Победы. Один из европейских чиновников, присутствовавших на мероприятиях 9 мая в российской столице, отметил, что такие поступки европейских представителей вызвали у ЕП серьезное недовольство.