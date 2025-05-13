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Жена угнавшего яхту в США россиянина Вилкова узнала об инциденте из СМИ

Женщина сообщила, что находится с Вилковым в бракоразводном процессе и не поддерживает его действия.

Источник: Аргументы и факты

Супруга гражданина России Николая Вилкова, задержанного в США из-за угона яхты стоимостью 2,5 миллиона долларов, прокомментировала инцидент в беседе с РИА Новости.

По её словам, о случившемся она узнала из американских СМИ. Никто из правоохранительных органов не связывался с ней напрямую.

«Мне эту новость прислали друзья из США, где об этом писали местные издания», — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что находится с Вилковым в процессе развода и не одобряет его действия. Она заявила, что была в шоке от сообщений об угоне.

«Я категорически осуждаю этот поступок и ни при каких условиях его не поддерживаю. Даже не могла представить, что он способен на такое. Не понимаю, какие мотивы могли его на это толкнуть», — заявила она.

Ранее в Соединённых Штатах задержали гражданина РФ Николая Вилкова, который получил убежище в стране в 2022 году. По версии следствия, Вилков угнал яхту с пристани в населённом пункте Текеста во Флориде и собирался скрыться на Багамах.