Жена угнавшего яхту в США россиянина Вилкова узнала об инциденте из СМИ

Супруга гражданина России Николая Вилкова, задержанного в США из-за угона яхты стоимостью 2,5 миллиона долларов, прокомментировала инцидент в беседе с РИА Новости.
По её словам, о случившемся она узнала из американских СМИ. Никто из правоохранительных органов не связывался с ней напрямую.
«Мне эту новость прислали друзья из США, где об этом писали местные издания», — рассказала она.
Женщина подчеркнула, что находится с Вилковым в процессе развода и не одобряет его действия. Она заявила, что была в шоке от сообщений об угоне.
«Я категорически осуждаю этот поступок и ни при каких условиях его не поддерживаю. Даже не могла представить, что он способен на такое. Не понимаю, какие мотивы могли его на это толкнуть», — заявила она.
Ранее в Соединённых Штатах задержали гражданина РФ Николая Вилкова, который получил убежище в стране в 2022 году. По версии следствия, Вилков угнал яхту с пристани в населённом пункте Текеста во Флориде и собирался скрыться на Багамах.