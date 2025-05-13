СМИ: ВСУ готовят плацдарм для прорыва границы в Брянской области

— После аналогичного наступления ВСУ на Белгородскую область в районе Демидовки и Поповки ВС РФ провели зачистку лесопосадок, прорвали в свою очередь границу и закрепились в населенных пунктах Приходы и Марьяны. Российские войска вошли через те участки, где ранее украинская армия сделала коридор для продвижения на Демидовку. Параллельно с этим наши ведут наступательные действия в районе Юнаковки плюс идут полным ходом в направлении населенного пункта Садки, — передает Telegram-канал.