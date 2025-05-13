Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит плацдарм для прорыва российской границы в Брянской области и уже начало стягивать к ней колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил Mash.
По данным журналистов, военнослужащие находятся на стыке Стародубского и Климовского районов. С той стороны уже сосредоточено от 1500 до 2000 боевиков. Согласно информации от разведчиков, войска противника планируют начать боевые действия 14 мая. Целью операции является оккупация территорий России для их последующего обмена в ходе переговоров. Российские войска в свою очередь готовятся вновь отразить атаку и отбросить ВСУ за государственную границу.
— После аналогичного наступления ВСУ на Белгородскую область в районе Демидовки и Поповки ВС РФ провели зачистку лесопосадок, прорвали в свою очередь границу и закрепились в населенных пунктах Приходы и Марьяны. Российские войска вошли через те участки, где ранее украинская армия сделала коридор для продвижения на Демидовку. Параллельно с этим наши ведут наступательные действия в районе Юнаковки плюс идут полным ходом в направлении населенного пункта Садки, — передает Telegram-канал.
Официального подтверждения и комментариев касательно этой информации от Минобороны России не поступало.
12 мая появились сообщения о том, что ВСУ попытались атаковать беспилотником «Лютый» одно из крупнейших химических предприятий на юге России в Ростовской области — комбинат «Каменский». Дрон упал на территории предприятия в районе 05:00. Его удалось подавить с помощью системы РЭБ. В результате случившегося никто не пострадал.