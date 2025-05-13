Жертвам никто не верил: три страшные истории о маньяках, которые до последнего были вне подозрений

История знает множество примеров маньяков и серийных убийц, которых ловили годами. У большинства из них были жены и даже дети. Однако не каждый маньяк без страха действовал у всех на виду и довольно долго оставался вне подозрений. «Вечерняя Москва» публикует вторую часть историй о таких серийных убийцах. Среди них — журналист, заслуженный учитель и даже «маленький мальчик».
Пионеры и «эксперименты» на камеру.
В 1964 году в городе Невинномысске Ставропольского края началась серия убийств подростков. Первой жертвой маньяка стал мальчик, имя которого так и осталось неизвестным. Впрочем, о том, что он стал жертвой маньяка, который в дальнейшем убил еще шестерых мальчиков, следствие узнало не сразу. Расчлененные останки подростка были сброшены в реку Кубань.
Через несколько месяцев погиб 15-летний Коля Дробышев. Это был трудный подросток, который часто сбегал из дома. Из-за этого обстоятельства милиция даже не стала искать мальчика, а убийца закопал его останки в лесу.
В 1965 году при похожих обстоятельствах пропал Алексей Коваленко. Однако милиция заявила родителям мальчика, что тот просто сбежал из дома. Но мальчика больше никто и никогда не видел живым.
Очередные поиски убийцы ничего не дали. Следующее убийство, о котором стало известно, произошло через девять лет, в 1973 году. Тогда пропал еще один 15-летний мальчик — Александр Несмеянов. Он был воспитанником туристического клуба «Чергид». Позднее этот клуб и привел следователей к убийце, который долгое время оставался вне подозрений и даже принимал участие в поисках нескольких мальчиков, зная, что с ними произошло на самом деле.
До 1985 года произошло еще три убийства. Жертвами маньяка стали 14-летний Андрей Погосян, 12-летний Сергей Фатнев и 13-летний Сергей Павлов. Следователи узнали, что Погосян и Павлов в день своей пропажи должны были пойти на какие-то съемки. Однако имя «режиссера» оставалось неизвестным.
После смерти седьмой жертвы маньяка следствие сдвинулось с мертвой точки. Делом занялась Тамара Лангуева, которая выяснила, что последний погибший, как и несколько других подростков, состояли в турклубе «Чергид». Всех участников клуба опросили, и наружу всплыла неприятная правда: ребята принимали участие в неких «экспериментах» основателя клуба Анатолия Сливко.
Многие подростки участвовали в сомнительных съемках со сценами повешения. Заслуженный учитель (это звание он получил в 1977 году, когда на его счету было уже несколько жертв) одевал детей в пионерскую форму, вешал на дерево, наблюдал за мучениями и конвульсиями, после чего проводил реанимационные мероприятия. Все это снималось на камеру.
Выжившие жертвы либо не помнили произошедшего, либо боялись об этом говорить. Детям, которые все же решались рассказать, никто не верил. Через «съемки» и петлю прошли около 50 подростков, для семи из которых это оказалось смертельным.
Сливко задержали 28 декабря 1985 года. Любимый всеми учитель, муж и отец двоих сыновей, оказался жестоким убийцей.
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Во время обысков, среди его вещей нашли остатки обуви: он хранил части ботинок, снятые им с погибших, а также пеньки, на которых убивал мальчиков. По словам Сливко, эти вещи доставляли ему наслаждение и помогали временно удерживаться от новых убийств. Главными доказательствами причастности учителя к страшным преступлениям стали фотографии и видеокассеты, на которых были запечатлены «эксперименты», и дневник, где он писал о своем жутком «пристрастии». Там он признавался, что даже пытался заменить мальчиков куклами, но не получал достаточного удовольствия от процесса.
Сам маньяк объяснял свои наклонности тем, что в детстве его «кто-то подвесил и он потерял сознание». Еще Сливко рассказывал о том, что в 1942 году в условиях немецкой оккупации он стал свидетелем убийства маленького мальчика полицаем, который после преступления вытер ботинок от крови мальчика. Однако этот эпизод ставится под сомнение, поскольку немецкие войска никогда не входили на территорию Избербаша, где родился будущий маньяк.
Согласно еще одной истории, в 1961 году Сливко стал свидетелем дорожной аварии, в которой пьяный мотоциклист врезался в колонну пионеров, тяжело травмировав одного из них. Мальчик скончался на месте, а будущий маньяк при этом почувствовал сексуальное возбуждение, и это ощущение в дальнейшем стремился повторить.
Сливко не сразу дал признательные показания. Однако потом постепенно раскрыл, как и с кем расправился. Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, но с большим количеством отклонений: педофилия, некрофилия, садизм, фетишизм, пиромания и другое. Жестокого убийцу приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в сентябре 1989 года.
Мальчик-убийца.
31 октября 1896 года, в Хэллоуин, в аргентинском Буэнос-Айресе на свет появился Каэтано Сантос Годино. Он навсегда вписал себя в историю родной страны: иногда его называют первым серийным убийцей в Аргентине. Годино был низкорослым, лопоухим, страдал тяжелой формой умственной отсталости и энтеритом. За свою необычную внешность он получил прозвище «длинноухий коротышка». И хотя большинству людей он тогда казался безобидным, никто не мог и подумать о том, что этот маленький мальчик прятал в своей темной душе. За свою «карьеру» он успел совершить семь поджогов, семь покушений и как минимум четыре убийства маленьких детей.
С самого детства Годино подвергался избиениям со стороны отца-алкоголика и первые годы своей жизни много времени проводил на улице. В пять лет он начал обучение в школе, но это ему было совершенно неинтересно. При этом он отличался агрессивным поведением по отношению к сверстникам и учителям, за что мальчика регулярно исключали из образовательных учреждений.
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Примерно в то же время мальчик начал ловить и жестоко убивать мелких животных и птиц, устраивать мелкие поджоги. В 1904 году, когда ему не было и восьми лет, он жестоко избил двухлетнего ребенка. Однако Годино лишь на некоторое время поместили под арест, а затем вернули домой. Ситуация повторилась через год, когда он избил полуторагодовалого малыша.
Увы, избиения детей были только началом. В марте 1906 года Годино похитил трехлетнюю девочку и задушил ее на пустыре, а затем спрятал тело в канаве. Это страшное злодеяние было раскрыто лишь годы спустя.
В тот же период отец мальчика обнаружил в его обуви мертвую птицу, а под кроватью — коробку с останками пернатых. Годино сдали в полицию, где его лишили свободы на два с лишним месяца. После освобождения он не стал возвращаться в школу, а вместо этого предпочел бродяжничать.
В дальнейшем Годино попытался утопить двухлетнего ребенка в поильном корыте для лошадей и выжечь сигаретой глаза двухлетнему мальчику. Во всех случаях он свою вину не признал, а объяснял произошедшее «случайностями» и «стечением обстоятельств». В январе 1912 года Годино устроил крупный пожар в одном из зданий, а во время ареста заявил, что организовал поджог только ради того, чтобы посмотреть, «какие травмы огонь может нанести человеку».
Затем он добавил в свой «список жутких достижений» удушение 13-летнего подростка. Также Годино устроил два мелких поджога, крупный пожар на трамвайной станции и убил кобылу. А еще он поджег платье пятилетней девочки, которая скончалась через 16 дней от полученных ожогов. Ходили слухи, что с девочкой в тот день был ее дедушка. Он остановился на другой стороне улицы поговорить со знакомым, когда Годино подкрался к девочке, засмотревшейся на товары в витрине. Как только дедушка увидел, что платье его внучки горит, он поспешил ей на помощь. В момент, когда он перебегал дорогу, его насмерть сбила машина. Так на счету убийцы появилась еще одна жертва, пусть и косвенная.
Многие из этих преступлений были раскрыты не сразу. Подросток, который из-за своей болезни все еще выглядел как маленький мальчик, часто оставался вне подозрений. В ноябре 1912 года Годино связал двухлетнего ребенка и попытался его задушить, но был остановлен правоохранителями. Однако из-за отсутствия доказательств его отпустили. После подросток пытался убить двух девочек, но ему вновь помешали. Тогда Годино вернулся к поджогам.
Последнее преступление, о котором доподлинно известно, произошло 3 декабря 1912 года. Тогда Годино было 16 лет. Юноша избил трехлетнего мальчика и попытался задушить. Несмотря на все «старания» душегуба, мальчик оставался жив, и тогда убийца отправился на поиски нового орудия для расправы. В это время он встретил отца своей жертвы, который попытался узнать у Годино, не видел ли тот его сына. Изобразив обеспокоенный вид, убийца предложил мужчине срочно обратиться в полицию. Если бы он не послушал подростка, то у отца был бы шанс спасти сына. Однако мужчина направился в полицейский участок. А Годино в это время нашел подходящее оружие — молоток и 10-сантиметровый гвоздь, который в итоге вбил мальчику в череп. Вскоре тело последней жертвы было обнаружено, а полицейские сопоставили преступление с известными им похожими случаями и пришли к выводу, что в нем виновен Годино. А тот, к их удивлению, сразу во всем сознался.
В заключении Годино сразу начал вести себя агрессивно и нападать на сокамерников. Тюремный врач смог доказать его невменяемость и перевести в психиатрическую больницу, но и в ней Годино совершил два нападения на пациентов. После этого его перевели в тюрьму Лас-Эрас. Позднее он попал в тюрьму, которая считалась одной из самых страшных в Аргентине. Там во время заключения Годино убил одного или двух тюремных котов, за что его жестоко избили сокамерники. С 1935 года Годино практически все время болел, а скончался 15 ноября 1944 года при невыясненных обстоятельствах.
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Он написал убийство.
Кичево — маленький провинциальный город в Македонии, расположенный недалеко от границы страны с Албанией. Кажется, что в таких местах не происходит ничего интересного: жизнь просто идет своим чередом. Однако в 2008 году неприметный город оказался в центре внимания всей республики, когда в нем произошла серия жестоких убийств.
Первое случилось в ноябре 2004 года: пропала 61-летняя уборщица Митра Симяновска. Через два месяца ее тело обнаружили у основания стальной опоры будущего спорткомплекса. На женщине из одежды был только синий свитер. Тело погибшей было завернуто в пакет. Ее избили, изнасиловали и задушили телефонным кабелем. В убийстве обвинили Анте Ристески и Игора Мирчески, которые уже находились под следствием: в конце 2004 года они ворвались в дом одинокого пенсионера, пытали его, а затем убили. Однако доказать их причастность к смерти Симяновски не удалось.
В ноябре 2007 года пропала еще одна уборщица, 56-летняя Любица Ликоска. В феврале 2008 года ее тело обнаружили на заброшенной свалке возле заправочной станции. С женщиной сделали почти то же самое, что и с первой жертвой. Тело Ликоски было завернуто в пакет, при этом ее голову, таз и ноги обмотали в еще несколько таких же кусков полиэтилена. Однако, как показали исследования, после похищения женщина была убита не сразу: судмедэксперты установили, что она была мертва на момент обнаружения от 10 до 30 дней. Ликоску задушили телефонным кабелем. Судя по тому, что ее желудок и кишечник были пусты, женщину морили голодом. Эксперты пришли к выводу, что ее долгое время держали взаперти, пытали, насиловали, а затем задушили.
В мае 2008 года пропала 65-летняя Зивана Темельковска, в прошлом тоже работавшая уборщицей. Спустя девять дней ее тело нашли на помойке возле футбольного поля. Убийца расправился с ней с особой жестокостью: множество ножевых порезов, выбитый глаз, переломы пяти ребер, черные от синяков руки. Женщину неоднократно насиловали с использованием стеклянной бутылки, флакона лосьона для бритья, марли, ваты, кусков дерева. Как и других, убийца задушил ее телефонным кабелем и завернул тело в полиэтиленовый мешок.
Однако в этом случае рядом с телом жертвы был обнаружен свитер с пятнами крови, которая не принадлежала женщине. Благодаря анализу полицейским удалось сузить круг подозреваемых до обладателей такой же группы крови и аналогичного резус-фактора. Так, под подозрение попали таксист, несколько соседей жертв и журналист Владо Танески, который освещал все страшные убийства в городе.
На его заметки о преступлениях и обратила внимание полиция. В одной статье журналист сообщил, что Ликоску похитили двое мужчин, сославшись на данные правоохранительных органов. Однако на самом деле их не было. В другом материале Танески написал о том, что Темельковска была задушена телефонным шнуром, хотя полиция не сообщала об этом журналистам.
Следствие установило, что все жертвы жили рядом с Танески и знали его мать, которая когда-то была уборщицей. В полиции предположили, что подозреваемый в убийствах может отождествлять свою мать с убитыми. Журналист стал главным подозреваемым по делу после четырех месяцев тщательного расследования и составления психологического портрета убийцы, проведения судебно-медицинских экспертиз и сотен допросов.
Вечером 20 июня 2008 года Танески задержали и доставили на допрос. В это время в его доме обнаружили диски с порнографией и порножурналы, одежду, которая могла принадлежать одной из убитых, телефонные кабели и веревки. На следующий день анализ показал, что ДНК Танески и ДНК, найденное в теле одной из убитых, полностью совпали. Кроме того, возле тела Ликоски нашли несколько его волос, а возле тела Темельковски — его свитер. Выдвигалась версия о том, что пеньюар, в котором нашли убитую, принадлежал матери журналиста.
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На допросах Танески молчал, давал уклончивые ответы или говорил, что не помнит то или иное обстоятельство. Он утверждал, что невиновен в убийствах. Ночью 23 июня, спустя 30 часов после того, как журналиста доставили в тюрьму, он, как считает следствие, покончил с собой. Танески так и не предстал перед судом. И хотя лабораторные исследования подтверждали его причастность к убийствам, в прессе Танески до сих пор называют подозреваемым, так как его не осудили.
Существует теория, согласно которой журналист действительно невиновен в произошедших зверствах. Его коллеги отметили, что он не вписывается в классический профиль убийцы. К тому же у многих вызвала вопросы работа македонской полиции. Например, во время обысков в доме Танески не привлекались свидетели, хотя они обязательно должны при них присутствовать. Тем не менее расследование дела Владо Танески было прекращено после его самоубийства, а пресса больше не освещала эту историю. Однако и убийства в Кичеве прекратились.
Первую часть историй о серийных убийцах, которые до последнего находились вне подозрений, можно прочитать в материале «ВМ».