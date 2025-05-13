Жертвам никто не верил: три страшные истории о маньяках, которые до последнего были вне подозрений

Последнее преступление, о котором доподлинно известно, произошло 3 декабря 1912 года. Тогда Годино было 16 лет. Юноша избил трехлетнего мальчика и попытался задушить. Несмотря на все «старания» душегуба, мальчик оставался жив, и тогда убийца отправился на поиски нового орудия для расправы. В это время он встретил отца своей жертвы, который попытался узнать у Годино, не видел ли тот его сына. Изобразив обеспокоенный вид, убийца предложил мужчине срочно обратиться в полицию. Если бы он не послушал подростка, то у отца был бы шанс спасти сына. Однако мужчина направился в полицейский участок. А Годино в это время нашел подходящее оружие — молоток и 10-сантиметровый гвоздь, который в итоге вбил мальчику в череп. Вскоре тело последней жертвы было обнаружено, а полицейские сопоставили преступление с известными им похожими случаями и пришли к выводу, что в нем виновен Годино. А тот, к их удивлению, сразу во всем сознался.