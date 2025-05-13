Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в Евросоюзе

Спецслужбы Украины пытались сорвать голосование о членстве Киева в Евросоюзе (ЕС) посредством шпионского скандала. Об этом во вторник, 13 мая, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан сообщил, что на заседании совета обороны стало известно о связи украинской стороны с Венгрией, позволившей при поддержке местной партии атаковать силы обороны страны.
Он отметил, что венгерская оппозиционная партия активно участвовала в операции украинских спецслужб, чего ранее не происходило. По его словам, до завершения общественного опроса возможны новые операции, к которым венгерские службы готовы.
Орбан также подчеркнул, что власти намерены довести голосование до конца, так как решения не могут приниматься без учета мнения венгров.
— Закончилось заседание совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни. Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС, — заявил Виктор Орбан в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
Днем 9 мая сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на территории страны раскрыли агентурную сеть военной разведки Венгрии — двое человек задержаны по обвинению в шпионаже. Украинские следователи утверждали, что агенту поручили изучить настроения населения и возможную реакцию на ввод миротворцев, а также информацию о вооружении, миграции и военных силах региона.
Спустя несколько часов министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт депортировал двух украинских дипломатов после сообщения СБУ о шпионах. Он отметил, что их заподозрили в разведке в интересах Киева.