Орбан обвинил Киев в попытке сорвать голосование по членству Украины в Евросоюзе

— Закончилось заседание совета обороны, которое я созвал в связи с беспрецедентной атакой спецслужб на Венгрию, совершенной в последние дни. Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС, — заявил Виктор Орбан в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях.