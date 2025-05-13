РАН объявила конкурс на золотые медали имени выдающихся ученых

Работы на соискание медалей имени Иоффе, Белозерского и Забелина следует представить до 29 августа, Мартенса — до 27 августа, Виноградова — до 21 августа, Мечникова — до 15 августа, и Сукачева — до 7 августа 2025 года. С правилами подачи документов можно ознакомиться на сайте РАН.