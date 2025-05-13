РАН объявила конкурс на золотые медали имени выдающихся ученых

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) объявила конкурс для ученых и изобретателей на золотые медали имени выдающихся ученых. Об этом сообщается на сайте академии.
«В целях поощрения ученых за научные труды, изобретения, имеющие важное значение для науки и практики, Российская академия наук присуждает золотые медали имени выдающихся ученых. Каждая из золотых медалей присуждается в знаменательную дату, связанную с жизнью и деятельностью ученого, именем которого названа медаль», — говорится в сообщении.
В 2025 году конкурс объявляется на следующие медали: имени Абрама Иоффе — за труды по физике, имени Ильи Мечникова — за труды по общей биологии и иммунологии, имени Владимира Сукачева — по экологии биологических систем, имени Андрея Белозерского — по физико-химической биологии.
Также объявляется конкурс на медали имени Александра Виноградова — за труды по геохимии, биогеохимии, космохимии и радиохимии, имени Ивана Забелина — по археологии и отечественной истории, и имени Федора Мартенса — за труды в области права.
Работы на соискание медалей имени Иоффе, Белозерского и Забелина следует представить до 29 августа, Мартенса — до 27 августа, Виноградова — до 21 августа, Мечникова — до 15 августа, и Сукачева — до 7 августа 2025 года. С правилами подачи документов можно ознакомиться на сайте РАН.