На Солнце произошла первая за полтора месяца мощная вспышка: есть ли угроза для Земли

Предварительный класс очередной вспышки — X-1.2. Впрочем, есть и хорошая новость. Вспышка произошла на западном краю Солнца, так что никакой серьёзной угрозы для Земли и её электромагнитного поля она не представляет. Возможно, и последствия будут не столь заметными.