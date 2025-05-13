На Солнце произошла первая за полтора месяца мощная вспышка: есть ли угроза для Земли

Настрадавшись за первые месяцы весны россияне и, вероятно, все в мире немножко выдохнули, когда вызванные вспышками на Солнце магнитные бури ненадолго прекратились. Однако во вторник, 13 мая, увы, случилась первая за полтора месяца мощная вспышка, которая наверняка принесёт с собой очередные колебания для метеозависимых.
«На Солнце прямо сейчас регистрируется вспышка уровня X», — цитирует РИА Новости лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Предварительный класс очередной вспышки — X-1.2. Впрочем, есть и хорошая новость. Вспышка произошла на западном краю Солнца, так что никакой серьёзной угрозы для Земли и её электромагнитного поля она не представляет. Возможно, и последствия будут не столь заметными.
«Тем не менее, оно показывает, что Солнце всё еще обладает энергией на взрывы высшей силы, несмотря не видимое снижение активности», — заключил руководитель ИКИ РАН Сергей Богачев.
Ранее KP.RU сообщил, что учёные предполагали некую передышку с 12 по 18 мая 2025 года с вспышками на Солнце, однако небесное светило решило подпортить этот прогноз.