Mash: Россиянка впала в кому после падения с кровати в Таиланде

Российская туристка по имени Виолетта из Кемерова упала с кровати во сне и впала в кому на тайском Пхукете. При этом она не может выплатить счет за лечение и уже задолжала средства больнице за суточное пребывание в палате, из-за чего не может улететь домой. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил Mash.