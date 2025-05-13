Mash: Россиянка впала в кому после падения с кровати в Таиланде

Российская туристка по имени Виолетта из Кемерова упала с кровати во сне и впала в кому на тайском Пхукете. При этом она не может выплатить счет за лечение и уже задолжала средства больнице за суточное пребывание в палате, из-за чего не может улететь домой. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил Mash.
Виолетта вместе с супругом купила билеты в Таиланд, где они отдыхали, на последние деньги. Ночью за два дня до отъезда женщина упала с кровати. Это услышал ее возлюбленный, который положил девушку обратно, однако разбудить ее утром ему не удалось. В больнице тайские врачи диагностировали поражение мозга из-за удара головой и нарушение когнитивных функций.
— Сейчас состояние Виолетты стабильное, ее хотят выписать. Но пара не в силах оплатить огромный чек за лечение и уже задолжала больнице за суточное пребывание в палате. Из-за этого супруги не могут улететь домой. Мужчина не знает английского и не умеет пользоваться интернетом, что усложняет ситуацию, — передает Telegram-канал.
11 апреля появились сообщения, что российские туристы застряли в открытом море у берегов Пхукета из-за поломки лодки во время экскурсии под названием «11 островов», которая обошлась им почти в 10 тысяч рублей. Россиянам пришлось сменить два судна, прежде чем они оказались на берегу.