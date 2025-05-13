Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс избавился от всей своей недвижимости в России. Об этом во вторник, 13 мая, заявил представитель компании в Арбитражном суде Москвы.
Сообщается, что за весь период жизни Чубайсу в России принадлежали 32 объекта недвижимости.
— Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, — они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года, — цитирует юриста РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы 5 апреля по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства и другое имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 миллиарда рублей. Федеральная служба судебных приставов 23 апреля также возбудила исполнительное производство об аресте активов экс-главы «Роснано» по решению инстанции.
До этого сообщалось, что Анатолий Чубайс подал в Арбитражный суд Москвы обращение с просьбой отменить решение об аресте его имущества на сумму 5,6 миллиарда рублей. По словам обвиняемого, он не пытался скрыть свое имущество от потенциального взыскания по решению суда. В итоге Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство Чубайса об отмене ареста его имущества.
При этом Арбитражный суд не стал привлекать Чубайса к ответственности за миллиардные долги компании «Лира», связанной с бывшим владельцем банка «Открытие» Борисом Минцем. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях дела.