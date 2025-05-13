Чубайс избавился от всей своей недвижимости в России

До этого сообщалось, что Анатолий Чубайс подал в Арбитражный суд Москвы обращение с просьбой отменить решение об аресте его имущества на сумму 5,6 миллиарда рублей. По словам обвиняемого, он не пытался скрыть свое имущество от потенциального взыскания по решению суда. В итоге Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство Чубайса об отмене ареста его имущества.