«Трактор» выиграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

«Локомотив» дважды до этого доходил до финала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне клуб проиграл магнитогорскому «Металлургу» (0−4), а в 2009 году уступил «Ак Барсу» (3−4). «Трактор» в финальной серии 2013 года проиграл московскому «Динамо» (2−4).