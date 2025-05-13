«Трактор» выиграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

В стартовой игре финального этапа плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 2:1. Местом проведения матча стал Ярославль.
У триумфаторов Максим Шабанов и Александр Кадейкин забросили шайбы, причем сделали это на 44-й минуте с разницей всего в 13 секунд. Единственную шайбу у проигравшей команды забил Максим Березкин (54).
Таким образом, счет в серии, идущей до четырех побед, стал 1−0 в пользу «Трактора». Следующая игра состоится 15 мая также в Ярославле.