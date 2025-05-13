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«Трактор» выиграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

Челябинская команда одержала победу со счетом 2:1.

Источник: Аргументы и факты

В стартовой игре финального этапа плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» одержал победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 2:1. Местом проведения матча стал Ярославль.

У триумфаторов Максим Шабанов и Александр Кадейкин забросили шайбы, причем сделали это на 44-й минуте с разницей всего в 13 секунд. Единственную шайбу у проигравшей команды забил Максим Березкин (54).

Таким образом, счет в серии, идущей до четырех побед, стал 1−0 в пользу «Трактора». Следующая игра состоится 15 мая также в Ярославле.

«Локомотив» дважды до этого доходил до финала Кубка Гагарина. В прошлом сезоне клуб проиграл магнитогорскому «Металлургу» (0−4), а в 2009 году уступил «Ак Барсу» (3−4). «Трактор» в финальной серии 2013 года проиграл московскому «Динамо» (2−4).