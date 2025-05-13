SSJ испытал новый режим двигателей ПД-8 на минимальной скорости

Первый самолет Superjet 100, который поднялся в небо на российских двигателях ПД-8, выполнил полет, в ходе которого был испытан новый режим отечественной силовой установки. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Отмечается, что в полете машине удалось достичь максимальных углов атаки.
«Наш “Суперджет” 95157 с двигателями ПД-8 выполнил… испытательный полет на расширение ограничений по эксплуатации силовой установки. В полете машине удалось достичь максимальных углов атаки 25 градусов и минимальной скорости 99 узлов. Это является новыми режимами для двигателя ПД-8», — уточняется в сообщении.
Напомним, первый тестовый полет «Суперджета» с двигателем ПД-8 состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Самолет провел в воздухе 40 минут, достигнув высоты 3 тыс. метров и скорости 500 км/ч. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, полет подтвердил правильность инженерных расчетов и высокую готовность двигателя.
Ранее aif.ru писал, что двигатель ПД-8 стал настоящим прорывом в области авиастроения России. Он относится к пятому поколению и демонстрирует способность страны создавать высокотехнологичные продукты, не уступающие зарубежным аналогам.