Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, вполне вероятно, скоро может получить звание главного распространителя фейков. Его недавние заявления о размещении на украинских территориях войск Польши (а ещё Франции, Великобритании и Германии) прокомментировали в польском Министерстве обороны.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого журналисты попросили прокомментировать данное заявление Келлога, заявил, что никаких подобных планов у Варшавы нет.
«Наша позиция ясна — Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину», — заверил Косиняк-Камыш.
Ранее KP.RU сообщил, что сам президент США Дональд Трамп буквально 12 мая опроверг другие заявления Келлога. Представитель Штатов тогда встал на сторону Киева, потребовав от России принять 30-дневное перемирие, однако затем в эфире появился Трамп, который, наоборот, потребовал от Украины немедленно согласиться с предложением Москвы о переговорах в Стамбуле 15 мая.