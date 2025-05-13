В Минобороны Польши ответили на заявление Кита Келлога об отправке войск на Украину: вот что сказали

Ранее KP.RU сообщил, что сам президент США Дональд Трамп буквально 12 мая опроверг другие заявления Келлога. Представитель Штатов тогда встал на сторону Киева, потребовав от России принять 30-дневное перемирие, однако затем в эфире появился Трамп, который, наоборот, потребовал от Украины немедленно согласиться с предложением Москвы о переговорах в Стамбуле 15 мая.