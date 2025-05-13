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В Минобороны Польши ответили на заявление Кита Келлога об отправке войск на Украину: вот что сказали

Минобороны Польши отказалось отправлять свои войска на территорию Украины.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, вполне вероятно, скоро может получить звание главного распространителя фейков. Его недавние заявления о размещении на украинских территориях войск Польши (а ещё Франции, Великобритании и Германии) прокомментировали в польском Министерстве обороны.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого журналисты попросили прокомментировать данное заявление Келлога, заявил, что никаких подобных планов у Варшавы нет.

«Наша позиция ясна — Польша не планирует и не будет отправлять солдат на Украину», — заверил Косиняк-Камыш.

Ранее KP.RU сообщил, что сам президент США Дональд Трамп буквально 12 мая опроверг другие заявления Келлога. Представитель Штатов тогда встал на сторону Киева, потребовав от России принять 30-дневное перемирие, однако затем в эфире появился Трамп, который, наоборот, потребовал от Украины немедленно согласиться с предложением Москвы о переговорах в Стамбуле 15 мая.