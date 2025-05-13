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TH: США хотят начать встраивать жучки в видеокарты от Nvidia и AMD

Законопроект наделит министерство торговли США полномочиями по проверке местоположения экспортируемой электроники.

Источник: Аргументы и факты

В Соединенных Штатах рассматривается новый законопроект, потенциально обязывающий ведущих изготовителей полупроводниковых устройств, в числе которых Nvidia, Intel и AMD, интегрировать в свои изделия системы определения географического положения.

По данным портала Tom s Hardware (TH), предполагается, что данная мера даст возможность правительству США отслеживать дислокацию передовых технологических компонентов и, если потребуется, удаленно блокировать их работу в государствах, находящихся под американскими санкциями, в частности, в Китае.

Предлагаемая инициатива охватывает обширный спектр мощного оборудования, включая продвинутые видеокарты, серверные платформы и центральные процессоры, оптимизированные для задач искусственного интеллекта. Под действие закона попадают компоненты категорий 3A090 и 4A090, в том числе такие востребованные модели, как GeForce RTX 4090 и RTX 5090.

Ожидается, что законопроект уполномочит Министерство торговли США осуществлять контроль за местонахождением экспортируемой электроники. Производителям будет выделено полгода на внедрение необходимых систем мониторинга после вступления закона в силу.

Аналитики рынка выражают обеспокоенность, указывая на то, что выполнение этих требований повлечет за собой значительные технические трудности, особенно для продукции, находящейся в процессе производства или разработанной ранее.