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Абрамовича заметили в Кремле накануне переговоров России и Украины

Предприниматель и бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович посетил Московский Кремль перед готовящимися переговорами между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил журналист Александр Юнашев.

Предприниматель и бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович посетил Московский Кремль перед готовящимися переговорами между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 13 мая, сообщил журналист Александр Юнашев.

Информации о том, примет ли Абрамович участие в переговорах с Украиной 15 мая, не приводится.

— Какие люди… в Кремле. Накануне переговоров с Украиной, — написал Юнашев в своем Telegram-канале, прикрепив снимок сидящего за столом бизнесмена.

Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу 15 мая. После этого его американский коллега Дональд Трамп подчеркнул, что Киев обязан незамедлительно согласиться на предложенные Москвой прямые переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день заявил, что лично будет ждать Путина в Турции, если к этому моменту стороны установят режим полного прекращения огня.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что темой возможной встречи по Украине в Стамбуле станет вопрос о том, как обеспечить надежное устойчивое урегулирование конфликта. Дипломат также отметил, что Москва готова вести переговоры с Киевом серьезно и ответственно.