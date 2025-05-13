Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали пожизненно

— Несмотря на то что золотая медалистка Паралимпийских игр в Токио Шахана Гаджиева до 2024 года представляла нашу страну в категории J2, из-за изменений стало ясно, что она больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо, — передает портал Sputnik Азербайджан.