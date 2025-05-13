Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали пожизненно

Чемпионку Паралимпийских игр в Токио среди спортсменов с частичным нарушением зрения азербайджанскую дзюдоистку Шахану Гаджиеву во вторник, 13 мая, пожизненно дисквалифицировали после того, как медицинская комиссия признала ее зрячей. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.
Перед началом чемпионата мира по парадзюдо среди спортсменов с нарушением зрения спортсменка, заявленная на соревнования для слабовидящих (категория J2, 52 килограмма), прошла обследование, в результате которого медкомиссия не выявила у нее никаких ограничений по зрению.
В Национальном паралимпийском комитете (НПК) Азербайджана заявили, что категории B1, B2 и B3, которые присутствовали ранее, сократили и переработали в категории J1 и J2. В результате изменений многие заболевания глаз в категории J2 исключили из соответствующего перечня.
— Несмотря на то что золотая медалистка Паралимпийских игр в Токио Шахана Гаджиева до 2024 года представляла нашу страну в категории J2, из-за изменений стало ясно, что она больше не сможет выступать в соревнованиях по парадзюдо, — передает портал Sputnik Азербайджан.
20 февраля трехкратную чемпионку мира, болгарскую гимнастку Радину Томову дисквалифицировали на три года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе 19-летней спортсменки обнаружили запрещенное вещество — диуретик гидрохлортиазид. Томова не сможет участвовать в соревнованиях в период с 2 октября 2024 года по 1 октября 2027 года.