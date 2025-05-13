Анатолий Чубайс избавился от всей недвижимости в России

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс избавился от всей недвижимости, которой владел на территории Российской Федерации. Всего в его собственности, за весь период проживания и работы Чубайса в России, находилось 32 объекта недвижимого имущества. Все они сейчас отчуждены в пользу госкорпорации.
«Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени — с октября 2022 года по март 2023 года», — цитирует РИА Новости выступление юриста на судебном заседании по делу Чубайса.
В суде отметили, что период отчуждения имущества Чубайса совпадает с массовой оглаской в разных СМИ информации об инициировании менеджментом госкорпорации проверки действий предыдущего руководства, что доказывает обоснованность действий Генпрокуратуры и нового руководства в отношении экс-главы «Роснано».
Ранее KP.RU сообщил, что суд в Москве отказался снять арест с активов Чубайса, отклонив его ходатайство.