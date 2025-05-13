Анатолий Чубайс избавился от всей недвижимости в России

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс избавился от всей недвижимости, которой владел на территории Российской Федерации. Всего в его собственности, за весь период проживания и работы Чубайса в России, находилось 32 объекта недвижимого имущества. Все они сейчас отчуждены в пользу госкорпорации.