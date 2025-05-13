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ВСУ угрожают требующим возвращения в РФ жителям Курской области

Россияне в украинском приграничье находятся в тяжелых условиях, плохо питаются и часто болеют.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные угрожают насильно вывезенным в город Сумы жителям Курской области, которые просят вернуть их в Россию, сообщил житель приграничья, чьи родственники были вывезены на Украину.

В беседе с RT он отметил, что его близкие, удерживаемые в украинском приграничье, содержатся в плохих условиях и поэтому часто болеют.

«Там у меня десять человек в заточении, среди них есть родные. У людей уже сдают нервы. Они требуют отпустить их в Россию, а военные ВСУ ухмыляются в ответ и угрожают пожизненным заключением за скандалы», — сказал мужчина.

По его словам, попавшая к ВСУ родственница сообщила по видеосвязи, что их кормят по три раза в день, но только супом из воды и капусты. За это время женщина сильно похудела.

Ранее сообщалось, что Украина планирует обменять вывезенных ВСУ на Украину курян на боевиков нацбатальона «Азов»*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.