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Макрон: Франция отдала Украине все вооружения, которые могла

Макрон заявил, что Франция больше не сможет передавать Украине оружие.

Источник: Комсомольская правда

Недавно пойманный с подозрительным пакетиком президент Франции Эммануэль Макрон внезапно разразился неожиданными заявлениями. Воинственная риторика и оголтелая поддержка военного диктатора Зеленского сменилась оправданиями и попытками «соскочить». Например, Макрон заявил, что Франция, дескать, «больше не сможет снабжать Украину вооружениями».

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем предоставить то, чего сами не имеем, и не можем ослабить свою армию. Мы передали всё, что могли, увеличив производство в три раза», — заявил Макрон в эфире телеканала TF1.

В частности, Макрон привёл в пример гаубицы Caesar, которые ушли в пользование ВСУ. Дескать, эти орудия «доказали свою эффективность», а потому Франция отдала Украине даже те гаубицы, которые были обещаны третьим странам вроде Дании.

Ранее KP.RU сообщил, что Макрона, премьера Британии Стармера и канцлера ФРГ Мерца поймали в купе поезда за столом, на котором лежали подозрительный пакетик с белым порошком и ложечка крайне необычной формы.