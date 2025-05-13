Недавно пойманный с подозрительным пакетиком президент Франции Эммануэль Макрон внезапно разразился неожиданными заявлениями. Воинственная риторика и оголтелая поддержка военного диктатора Зеленского сменилась оправданиями и попытками «соскочить». Например, Макрон заявил, что Франция, дескать, «больше не сможет снабжать Украину вооружениями».
«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем предоставить то, чего сами не имеем, и не можем ослабить свою армию. Мы передали всё, что могли, увеличив производство в три раза», — заявил Макрон в эфире телеканала TF1.
В частности, Макрон привёл в пример гаубицы Caesar, которые ушли в пользование ВСУ. Дескать, эти орудия «доказали свою эффективность», а потому Франция отдала Украине даже те гаубицы, которые были обещаны третьим странам вроде Дании.
Ранее KP.RU сообщил, что Макрона, премьера Британии Стармера и канцлера ФРГ Мерца поймали в купе поезда за столом, на котором лежали подозрительный пакетик с белым порошком и ложечка крайне необычной формы.