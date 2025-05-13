Макрон: Франция отдала Украине все вооружения, которые могла

«Наша армия не подготовлена к длительному конфликту высокой интенсивности… Мы не можем предоставить то, чего сами не имеем, и не можем ослабить свою армию. Мы передали всё, что могли, увеличив производство в три раза», — заявил Макрон в эфире телеканала TF1.