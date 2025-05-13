Эксперт Амосов предрек подорожание поездок на такси до 200% из-за локализации

Принятие Государственной думой России закона о локализации автомобилей такси усиливает проблемы, связанные с легализацией деятельности отрасли. Такое мнение во вторник, 13 мая, высказал председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
— На сегодняшний день созданы все условия, чтобы легализации бизнеса не было в регионах. То есть — все. Это вот сейчас последний гвоздь вбили в крышку гроба, — заявил Амосов.
Он предупредил, что закон спровоцирует значительный рост цен на поездки. В регионах, где проверки такси ужесточаются, стоимость услуг может увеличиться на 30−50 процентов в течение года, а в перспективе — до 80−100 процентов. В крупных городах, где рынок зависит от парков автомобилей, дефицит подходящих моделей может спровоцировать рост тарифов на 30−50 процентов к концу 2026 года и до 150−200 процентов через два года.
Также Амосов усомнился в успехе привлечения иностранных автопроизводителей к локализации производства в России. Он отметил, что китайские компании не спешат инвестировать в страну, в которой «правила игры постоянно меняются», передает Ura.ru.
По оценке Аналитического центра при правительстве России, в результате принятия закона о локализации такси отрасль может лишиться до 507 тысяч водителей, что составляет около 51 процента от их общего количества. Совокупные выпадающие доходы водителей достигнут суммы 289 миллиардов рублей.