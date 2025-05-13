Эксперт Амосов предрек подорожание поездок на такси до 200% из-за локализации

Он предупредил, что закон спровоцирует значительный рост цен на поездки. В регионах, где проверки такси ужесточаются, стоимость услуг может увеличиться на 30−50 процентов в течение года, а в перспективе — до 80−100 процентов. В крупных городах, где рынок зависит от парков автомобилей, дефицит подходящих моделей может спровоцировать рост тарифов на 30−50 процентов к концу 2026 года и до 150−200 процентов через два года.