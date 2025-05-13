Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро «Золотую пальмовую ветвь»

Ди Каприо появился на сцене под бурные аплодисменты.
Актер Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро почётную «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах под бурные аплодисменты. Так организаторы фестиваля отметили вклад Де Ниро в мировой кинематограф.
«На открытии 78-го Каннского кинофестиваля голливудская легенда Роберт Де Ниро получил почётную “Золотую пальмовую ветвь”. Награду актёру вручил Леонардо Ди Каприо перед премьерой фильма “Уехать однажды”», который стартовал кинопоказы фестиваля", — пишет издание Variety.
Церемония прошла спустя 14 лет после того, как Де Ниро возглавлял жюри Канн в 2011 году. Организаторы отметили, что актёр удостоен награды за статус «легенды кино», чьё мастерство проявляется в мельчайших деталях — от «мягкой улыбки до ледяного взгляда».
Ранее на 75-м Каннском кинофестивале выпускнице актерского факультета Пермского института культуры Алене Михайловой стоя аплодировали гости Каннского фестиваля. Девушка сыграла главную роль в фильме Кирилла Серебренникова.