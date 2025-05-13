Леонардо Ди Каприо вручил Роберту Де Ниро «Золотую пальмовую ветвь»

Церемония прошла спустя 14 лет после того, как Де Ниро возглавлял жюри Канн в 2011 году. Организаторы отметили, что актёр удостоен награды за статус «легенды кино», чьё мастерство проявляется в мельчайших деталях — от «мягкой улыбки до ледяного взгляда».