«Слухи словно мухи»: актер Калюжный заявил, что готовится к службе в армии

Актер Глеб Калюжный заявил, что сейчас готовится к срочной службе в армии, а также отреагировал на слухи о том, что он якобы пытается избежать воинской обязанности. О своих планах он рассказал в беседе с журналистами.
— Сейчас готовлюсь к службе. Мало ли что пишут. Слухи, слухи словно мухи, — заявил Глеб Калюжный в разговоре с News.ru.
5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. Позже в СМИ появилась информация о том, что актер попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать проблем с военкоматом. Подобные действия могли грозить ему тюремным сроком до двух лет.
Мать артиста тогда заявила, что ее сын официально учится в московском финансово-промышленном университете «Синергия», поэтому проблем у него быть не должно. Позже Калюжный пришел в военкомат, чтобы избежать уголовного преследования. Актер попросил отправить его на службу в оркестровые войска.
Перед отправкой на срочную службу артист отправился на съемки фильма «Малыш» в Донецкую Народную Республику. В армию актер отправится в конце мая.