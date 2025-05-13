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«Слухи словно мухи»: актер Калюжный заявил, что готовится к службе в армии

Актер Глеб Калюжный заявил, что сейчас готовится к срочной службе в армии, а также отреагировал на слухи о том, что он якобы пытается избежать воинской обязанности. О своих планах он рассказал в беседе с журналистами.

Актер Глеб Калюжный заявил, что сейчас готовится к срочной службе в армии, а также отреагировал на слухи о том, что он якобы пытается избежать воинской обязанности. О своих планах он рассказал в беседе с журналистами.

— Сейчас готовлюсь к службе. Мало ли что пишут. Слухи, слухи словно мухи, — заявил Глеб Калюжный в разговоре с News.ru.

5 марта в отношении Калюжного возбудили уголовное дело об уклонении от срочной службы в армии. Позже в СМИ появилась информация о том, что актер попытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы избежать проблем с военкоматом. Подобные действия могли грозить ему тюремным сроком до двух лет.

Мать артиста тогда заявила, что ее сын официально учится в московском финансово-промышленном университете «Синергия», поэтому проблем у него быть не должно. Позже Калюжный пришел в военкомат, чтобы избежать уголовного преследования. Актер попросил отправить его на службу в оркестровые войска.

Перед отправкой на срочную службу артист отправился на съемки фильма «Малыш» в Донецкую Народную Республику. В армию актер отправится в конце мая.