В Госдуме предложили запретить разводы с участниками СВО без их согласия

— Считаю, что на время прохождения военной службы, а также на время реабилитации в случае получения ранения расторжение брака в одностороннем порядке, в данном случае со стороны женщины, не может быть осуществлено, если на то нет согласия мужчины, — говорится в заявлении Милонова, которого цитирует «Абзац».