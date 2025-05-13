В Госдуме предложили запретить разводы с участниками СВО без их согласия

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов во вторник, 13 мая, предложил запретить односторонние разводы с участниками специальной военной операции (СВО) на Украине на период их службы и реабилитации после ранения. С соответствующим обращением он планирует выступить перед Министерством юстиции России.
Парламентарий пояснил, что такая мера позволит защитить военнослужащих, рискующих своей жизнью, от корыстных действий женщин, которые вступают в брак лишь с целью получения материальной выгоды.
— Считаю, что на время прохождения военной службы, а также на время реабилитации в случае получения ранения расторжение брака в одностороннем порядке, в данном случае со стороны женщины, не может быть осуществлено, если на то нет согласия мужчины, — говорится в заявлении Милонова, которого цитирует «Абзац».
1 апреля в Сети распространилась видеозапись, на которой томский риелтор Марина Ситникова посоветовала девушкам выходить замуж за участников СВО, ждать их гибели и на полученные выплаты покупать квартиры. Позднее Ситникова извинилась за свои слова, заявив, что они были «сарказмом» в сторону женщин, которые используют мужчин для корыстных целей. Она подчеркнула, что «нужно быть полоумной», чтобы придерживаться такого мнения.
3 апреля стало известно, что Марину Ситникову приговорили к 80 часам обязательных работ.