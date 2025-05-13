В Ростовской области стоимость хлеба превысила 100 рублей

Самый дорогой хлеб продается в городе Сальске — 101,4 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону этот продукт обойдется в 98,7 рубля, а в Волгодонске — 94,2 рубля. Дешевле всего хлеб можно купить в Таганроге, Шахтах и Миллерово. В этих городах ценники варьируются от 79,5 до 75,1 рублей.