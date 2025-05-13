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В Ростовской области стоимость хлеба превысила 100 рублей

От 75 до 101 рубля: сколько теперь стоит хлеб в городах Дона.

Источник: Комсомольская правда

Ростовстат поделился актуальными данными о ценах на хлеб в Ростовской области. По состоянию на 5 мая средняя стоимость килограмма хлеба в регионе достигла 90,3 рубля.

Самый дорогой хлеб продается в городе Сальске — 101,4 рубля за килограмм. В Ростове-на-Дону этот продукт обойдется в 98,7 рубля, а в Волгодонске — 94,2 рубля. Дешевле всего хлеб можно купить в Таганроге, Шахтах и Миллерово. В этих городах ценники варьируются от 79,5 до 75,1 рублей.

Отметим, что ценовая разница между перечисленными муниципалитетами Ростовской области достигает почти 26 рублей.

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