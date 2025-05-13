Учительницу из Ленобласти осудили на 9 лет за совращение 11-летнего ученика

Учительницу начальных классов из Ленинградской области суд приговорил к 9 годам колонии общего режима по делу о сексуальном домогательстве в отношении 11-летнего ученика. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении педагога было возбуждено в феврале прошлого года СУСК по региону.
Как уточнило издание «Фонтанка», заявление в отношении учительницы написала мать школьника из Токсово. В нем она указала, что педагог якобы приставала к ее сыну и присылала свои фото интимного характера.
Ранее сообщалось, что в Козельске Калужской области 55-летнего охранника монастыря «Оптина пустынь» задержали по подозрению в совращении 9-летней девочки.