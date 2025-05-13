Агроном Ганичкина назвала ошибки дачников, которые могут лишить урожая

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала интернет-изданию Regions об ошибках дачников, которые могут привести к потере урожая.
По ее словам, одна из популярных ошибок дачников — использование необработанного навоза для удобрения почвы.
В этом случае навоз начинает обсыхать, теряет полезные свойства, а почва уплотняется и становится препятствием для нормального роста растений.
Также агроном посоветовала не использовать сено в качестве утеплителя, поскольку оно быстро покрывается плесенью и привлекает вредителей.
«Альтернатив много! Например, компост, листья деревьев, перепревший навоз», — добавила она.
Ганичкина назвала еще одну ошибку, которую совершают 80% дачников. По ее словам, не следует бросать семена куда попало, многие из них нужно проращивать в отдельных контейнерах, а после этого пересаживать в почву.
Ранее эксперт Туманов дал советы по борьбе с вредителями на дачных участках.