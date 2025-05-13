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Агроном Ганичкина назвала ошибки дачников, которые могут лишить урожая

Одна из популярных ошибок дачников — использование необработанного навоза для удобрения почвы.

Источник: Аргументы и факты

Агроном Октябрина Ганичкина рассказала интернет-изданию Regions об ошибках дачников, которые могут привести к потере урожая.

По ее словам, одна из популярных ошибок дачников — использование необработанного навоза для удобрения почвы.

В этом случае навоз начинает обсыхать, теряет полезные свойства, а почва уплотняется и становится препятствием для нормального роста растений.

Также агроном посоветовала не использовать сено в качестве утеплителя, поскольку оно быстро покрывается плесенью и привлекает вредителей.

«Альтернатив много! Например, компост, листья деревьев, перепревший навоз», — добавила она.

Ганичкина назвала еще одну ошибку, которую совершают 80% дачников. По ее словам, не следует бросать семена куда попало, многие из них нужно проращивать в отдельных контейнерах, а после этого пересаживать в почву.

Ранее эксперт Туманов дал советы по борьбе с вредителями на дачных участках.