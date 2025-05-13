Трамп призвал Запад не втягиваться в еще одну бесконечную войну в Европе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предостерег западные страны от втягивания в новую бесконечную войну в Европе. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
«Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе», — отметил Трамп.
Президент США напомнил, что отдает предпочтение решению ситуаций в пользу достижения мира и партнерства, если есть возможности достичь этих целей. Трамп также отметил, что Западу стоит вести совместную работу над решением любых долгосрочных угроз.
Ранее KP.RU сообщал, что в США назвали европейские страны, которые готовы вести вооруженный конфликт против России до последнего украинца. Жаждущими вечного противостояния с РФ стали Британия и Франция, которые демонстрируют свою воинственную политику в отношении России.