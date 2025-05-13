Макрон: Евросоюз и США могут ввести новые совместные санкции против России

Европейский союз и Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении России в ближайшее время. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Макрон отметил, что новые ограничения могут быть введены в отношении РФ, если страна откажется соблюдать прекращение огня в зоне вооруженного конфликта на Украине. При этом, по словам президента Франции, санкции могут затронуть российские финансовые сервисы и углеводороды.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что страна не должна пугаться введения новых ограничительных мер в отношении РФ. Однако Россия должна осознавать возможные последствия от санкций и быть готовой к ним.