Макрон: Евросоюз и США могут ввести новые совместные санкции против России

Макрон отметил, что новые ограничения могут быть введены в отношении РФ, если страна откажется соблюдать прекращение огня в зоне вооруженного конфликта на Украине. При этом, по словам президента Франции, санкции могут затронуть российские финансовые сервисы и углеводороды.