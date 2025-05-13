Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон: Евросоюз и США могут ввести новые совместные санкции против России

Эммануэль Макрон заявил, что ЕС и США в ближайшие дни могут ввести новые санкции в отношении России, которые затронут финансовые сервисы и углеводороды.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз и Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении России в ближайшее время. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Макрон отметил, что новые ограничения могут быть введены в отношении РФ, если страна откажется соблюдать прекращение огня в зоне вооруженного конфликта на Украине. При этом, по словам президента Франции, санкции могут затронуть российские финансовые сервисы и углеводороды.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента России Владимира Путина, что страна не должна пугаться введения новых ограничительных мер в отношении РФ. Однако Россия должна осознавать возможные последствия от санкций и быть готовой к ним.