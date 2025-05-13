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В Аксайском районе обнаружили крупную свалку

Экологи обнаружили незаконную свалку в Аксайском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе экологи обнаружили крупную несанкционированную свалку. Нарушение выявлено вблизи поселка Российский во время рейда специалистов Минприроды. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Специалисты уже передали необходимую информацию в Административную инспекцию. Материалы проверки направлены в компетентные органы для принятия мер и ликвидации свалки.

Теперь местной администрации предстоит организовать срочную уборку территории и найти виновных в организации незаконного полигона.

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