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Биолог Воробьев назвал опасные для здоровья комнатные растения

По его словам, смертельно опасных комнатных растений нет.

Источник: Аргументы и факты

Домашние растения семейства ароидных и молочайных могут вызвать у жильцов квартиры жжение кожи и аллергию, сообщил биолог, агроном Михаил Воробьев в беседе с Москвой 24.

По словам специалиста, смертельно опасных комнатных растений нет, однако некоторые могут негативным образом сказаться на здоровье.

«К ним относится семейство ароидных — антуриум, диффенбахия, сциндапсус золотистый и калла. В их соке есть алкалоиды, которые могут вызвать расстройство желудка и сильную аллергическую реакцию, вплоть до отека», — предупредил Воробьев.

Он добавил, что проблемы могут вызвать и растения семейства молочайных, поскольку, если их обрезать, начнет выделяться горькое защитное молочко. Оно может спровоцировать сильное жжение, попав, например, в глаз.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, какие домашние растения могут убить кошку.

При первых признаках отравления необходимо немедленно действовать. Ветеринар рекомендует в первую очередь убрать животное от источника опасности.