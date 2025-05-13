Переговоры России и Украины по урегулированию конфликта «позволят решить территориальные вопросы», но Киев ясно понимает, что не сможет вернуть утраченные территории. Об этом во вторник, 13 мая, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Он подчеркнул, что боевые действия должны завершиться, а Украина — оказаться «в наилучшей позиции, чтобы вернуться к переговорам», передает телеканал TF1 и Lenta.ru.
13 мая появились сообщения о том, что командование Вооруженных сил Украины готовит плацдарм для прорыва российской границы в Брянской области. По данным журналистов, целью операции является оккупация территорий России для их последующего обмена в ходе переговоров.
4 мая СМИ сообщили, что отсутствие формального признания Крыма частью России со стороны США или других стран может предоставить Украине возможность в будущем возобновить военные действия или попытаться вернуть территорию иными способами.
27 апреля президент США Дональд Трамп назвал требования о передаче Крыма и других территорий Украине нелепыми. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ также заявил, что Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, чтобы не потерять Черноморское побережье.